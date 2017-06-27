Teodosic’ten ayrılık itirafı

CSKA Moskova'nın Sırp yıldızı Milos Teodosic, önümüzdeki sezon Rus ekibinde kalmayacağını ve NBA'de oynamayı hedeflediğini söyledi.

2011 yazında transfer olduğu ve bu sene sözleşmesinin sona erdiği CSKA Moskova’dan büyük olasılıkla ayrılacağını söyleyen 30 yaşındaki guard, NBA’e gitmek için alternatifleri değerlendireceğini belirtti.

”CSKA Moskova’da kalmayacağımdan emin gibiyim ama kariyerimi nerede sürdüreceğimi henüz bilmiyorum. NBA’de oynamak istiyorum ama nerede ve ne zaman olacağını öğrendiğimde bunu açıklayacağım” ifadelerini kullanan deneyimli basketbolcu için Chicago Bulls’un transfer görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor.

Euroleague’de geride kalan sezonu 16.1 sayı, 6.8 asist ve 2.1 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayan Teodosic’e CSKA Moskova 12 milyon euro değerinde 3 yıllık yeni sözleşme teklif eti.

Galatasaray`da bir ayrılık daha! Austin Daye, Instagram`dan veda etti Geçen sezonu Galatasaray Odeabank'ta geçiren Austin Daye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda ettiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku