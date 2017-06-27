Serena Williams dergi için soyundu

Kadın tenisinin dünyaca ünlü ismi Serena William, Vanity Fair Dergisi'ne özel röportaj verdi.

Kadın tenisinin dünyaca ünlü ismi Serena William, Vanity Fair Dergisi’ne özel röportaj verdi. ABD’li raketin kapak pozu ülkede epey ses getirdi. Hamile olan Willaims verdiği röportajda eşsiz duygular yaşadığını dile getirdi.

Williams, “Bana şu anda her şey inanılmaz geliyor. Neden bilmiyorum. Sahiden hamile miyim ben.” diye konuştu.

Haberi ilk aldığında ne yapacağını bilemediğini ifade eden Williams, “İlk düşüncem şuydu. Benim daha turnuvam var. Nasıl Avustralya Açık’a gideceğim diye düşündüm. Bu sene Wimbledon’u da kazanmayı planlıyordum.” ifadelerini kullandı.

Reddit kurucusu Alexis Ohanian ile birlikte olan Serena’nın röportaj başlarken eşine, “Oraya oturma, röportaj için bu masayı kullanacağız” dediği kaydedildi.