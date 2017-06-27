Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı. Yarınki Linfield (Kuzey İrlanda)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesiyle sona erecek ilk maçların rövanşları, 4 Temmuz’da yapılacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Alashkert (Ermenistan) – Santa Coloma (Andorra): 1-0Hibernians (Malta) – Infonet Tallinn (Estonya): 2-0The New Saints (Galler) – Europa (Cebelitarık): 1-2Vikingur (Faroe Adaları) – Trepca (Kosova): 2-1