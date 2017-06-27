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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda dört maç oynandı.
23:5827 Haziran 2017
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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 4 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı. Yarınki Linfield (Kuzey İrlanda)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesiyle sona erecek ilk maçların rövanşları, 4 Temmuz’da yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Alashkert (Ermenistan) – Santa Coloma (Andorra): 1-0Hibernians (Malta) – Infonet Tallinn (Estonya): 2-0The New Saints (Galler) – Europa (Cebelitarık): 1-2Vikingur (Faroe Adaları) – Trepca (Kosova): 2-1

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