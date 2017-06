Piano Sonata 1 yılda servet kazandırdı

3 yaşındaki Gazi şampiyonu Piano Sonata, performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. 25 Mart 2014’te doğan İngiliz safkan, 31 Mayıs 2016’da Ankara’daki ilk koşusunda birinci gelerek, kalitesini konuşturmuştu...

Bu zamana kadar koştuğu 12 yarışta 6 birincilik, 5 ikincilik, 1 de altıncılık elde eden Piano Sonata 2 yaşında da “Yılın En iyi Erkek Tayı” seçilmişti.

İngiliz safkan, 2014'ten bu yana koştuğu 12 yarışta sahibine 3 milyon 619 bin TL kazandırdı. Öte yandan jokey Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'ndan 150 bin TL, Nene Hatun Koşusu'ndan da 20 bin TL aldı.

YALÇIN: ZAFERİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ

Habertürk’ün haberine göre, 2017 yılının Gazi şampiyonu Piano Sonata'nın sahibi Oğuz Yalçın'ın keyfine diyecek yok… Uzun yıllardır yarış camiasının içinde bulunan Yalçın, Türkiye'nin derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu'nu kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifadeetti.

Yalçın, “9-10 yıldır bu işin içerisindeyim. Haradaki yavrularla beraber 130'un üzerinde atım var ama yarışan at sayısı 20… Her at sahibinin gönlünde Gazi Koşusu'nu kazanmak yatar. Bana da bu nasip olduğu için çok mutluyuz. Benim de en büyük hayalim Gazi Koşu'nu kazanmaktı. Zaferin keyfini çıkarıyoruz. Piano Sonata'nın gücünü çok iyi biliyoruz. Yurt dışında da çok önemli yarışlarda yer alabilir. Zaten ne kadar iyi olduğunu 2 yaşında “Yılın en iyi erkek tayı” seçildiğinde belli etmişti. İyi bir çim atı” ifadelerini kullandı.

PARAMATİK SONATA

İSİM: PİANO SONATA

YAŞ: 3 YAŞINDA

DOĞUM TARİHİ: 25.03.2014

HANDİKAP ÇİM: 127

HANDİKAP KUM: 127

BABA: TOROK (IRE)

ANNE: EMMA/ SHINING STEEL (GB)

SAHİBİ: OĞUZ YALÇIN

KAZANCI: 3 MİLYON 619 BİN TL