Pepe transferine Guti desteği geldi!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti,“Kariyerini mutlu bitirmek istiyorsan Beşiktaş’ın teklifini kabul etmelisin. Türkiye’nin Real Madrid’ine gidiyorsun. Asla zorluk çekmezsin” diyerek Pepe'yi çembere aldı.

Ali AYDIN – SÖZCÜ / Beşiktaş’ın eski yıldızı Guti, Kartal için devrede. Siyah-beyazlı formayı 2010-11 arası giyen Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti, Pepe transferinde yardımda. Son takımı olan Beşiktaş'ı ayrıldıktan sonra da takip etmeyi sürdüren, sosyal medyada sürekli Beşiktaş formalı fotoğraflarını paylaşıp takımın elde ettiği başarıları kutlayan İspanyol futbolcu, birlikte Real forması giydiği eski arkadaşı Pepe'ye “Beşiktaş'a git” dedi.

‘TARAFTARA İNANAMAYACAKSIN’

Real Madrid U-17 Takımı'nı çalıştıran Guti, Konfederasyonlar Kupası'nda yarı finale çıkan Portekiz'in formasını giyen eski dostlarına tebrik mesajı attı. Pepe'ye sıra geldiğinde ise Guti, Beşiktaş'ı öven ifadeler kullandı. İspanyol futbolcu, eski arkadaşına, “Eğer kariyerini mutlu bitirmek istiyorsan Beşiktaş'ın teklifini kabul etmelisin. Türkiye'nin Real Madrid'ine gidiyorsun. Asla zorluk çekmezsin. Taraftara inanamayacaksın” diye seslendi.

2.5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Öte yandan siyah-beyazlılar, Pepe'ye yaptığı teklifi revize etti. Görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, verilecek garanti ücreti 4 milyon Euro'dan 4.5 milyon Euro'ya yükseltti. Ayrıca yıldız stopere 2.5 milyon Euro imza parası ödenmesi de kabul edildi. Böylece 34 yaşındaki futbolcunun, son yıllarda düşük maaşları alışkanlık haline getiren Beşiktaş'a, primler hariç maliyeti iki sezon için 11.5 milyon Euro'yu buldu.