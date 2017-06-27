Nur Tatar dünya şampiyonu oldu!

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı.

23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari altın madalya kazandı. Şampiyonada Milli tekvandocu Zeliha Ağrıs da yarı final vizesi alarak madalyayı garantiledi.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore´nin Muju kentinde düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti. 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı ve katılım rekorunun kırıldığı şampiyonada Türkiye adına 4’üncü günde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Mertcan Dolmacı mücadele etti.

NUR´UN İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Dün yapılan müsabakalarda rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselen Nur Tatar Askari, ev sahibi Güney Kore´den Kim Dan-Ji ile karşılaştı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan, normal süresi 9-9 biten karşılaşmayı altın vuruşla 11-9 kazanan Nur Tatar Askari, adını finale yazdırdı. Finalde ABD´li Paige McPherson ile karşılaşan milli tekvandocu, rakibini 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocu müsabakanın ardından Türk bayrağıyla salonda tur attı.

2015 yılında düzenlenen dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanan Nur Tatar Askari, böylelikle ilk Dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Kariyerinde olimpiyat 2´nciliği ve 3´ncülüğü, Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ve İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu gibi başarlar bulunan Nur Tatar Askari, önemli bir başarının daha sahibi oldu. Nur Tatar, bu şampiyonluğuyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 120 puan yazdırarak önemli bir avantaj da elde etti.

19 YAŞINDAKİ ZELİHA, 1 NUMARAYI YENEREK MADALYAYI GARANTİLEDİ

53 kiloda 8 numaralı seribaşı olarak tatamiye çıkan 19 yaşındaki Avrupa 3´ncüsü milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, ilk turda Ruandalı rakibi Aline Ndacyayisenga´nın diskalifiye olmasıyla ikinci tura yükseldi. Zeliha Ağrıs, ikinci turda Yunanistan´dan Christianna Tyrologlou´yu 20-0, üçüncü turda Kolombiya´dan Laura Garcia´yı 14-8´yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı Mısırlı Radwa Abdelkader ile karşılayan genç tekvandocu, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten müsabakada rakibini vuruş sayısı üstünlüğü ile yenerek yarı finale yükseldi.

Madalyayı garantileyen 19 yaşındaki Zeliha Ağrıs, yarı finalde Özbekistan´dan Dinorahon Mamadibragimova ile finale yükselmek için karşılaşacak. Milli tekvandocu rakibini yenmesi durumunda, Letonyalı Inese Tarvida ile Rus Tatiana Kudashova müsabakasının galibiyle dünya şampiyonluğu için karşılacak Yarı final ve finaller yarın (Çarşamba) TSİ 13.00´de başlayacak.

Kadınlar +73 kiloda şampiyonaya 6 numaralı seribaşı olarak katılan Nafia Kuş, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Brezilya´dan Gabriele Siqueira´yı 8-2, üçüncü turda Dominik Cumhuriyeti´nden Kathrine Rodriguez´i 14-5 yenerek çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalde ABD´li Jackie Galloway ile karşılaşan Nafia Kuş, büyük çekişmeye sahne olan müsabakada rakibine son 10 saniyede verdiği puanlarla 6-5 mağlup oldu ve madalya şansını kaybetti. Erkekler 58 kiloda mücadele eden 18 yaşındaki Mertcan Dolmacı ise ilk turda Libya´dan Eric Melki´yi 23-18 yendikten sonra ikinci turda Fas´tan Omar Lakehal´a 26-18 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın 5’inci gününde Zeliha Ağrıs´ın altın madalya mücadelesinin yanı sıra erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Serdar Yüksel ile kadınlar 73 kiloda Sude Bulut, tatamiye çıkacak.