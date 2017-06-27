NTV Spor kapanıyor mu?

Türk spor medyasının en tanınan ve iz bırakan TV kanallarından NTV Spor'un kapanacağı dedikoduları merak uyandırdı.

Son bir yıldır kapanacağı dedikoduları medyada dolaşan NTV Spor’un geleceğiyle ilgili söylentiler son günlerde iyice artmıştı.

Geçtiğimiz günlerle birlikte kapanış dedikoduları somut bir tarihle beraber iyiden iyiye konuşulur oldu. Pek çok medya organı NTV Spor’un 17 Temmuz’da kapanacağını iddia etti.

Kanalın çalışanlarından bazıları sosyal medyada kendilerine konuyla ilgili yöneltilen sorularla alakalı net yanıtlar vermezken ne kanalın kendisinden ne de Doğuş Grubu’ndan dedikoduları yalanlayan bir açıklama yapılmadı.

Henüz hiçbir resmi açıklamanın yapılmadığı kanalın geleceği hakkında sosyal ve yazılı medya dışındaki iddialar dışında bir bilgi ya da kapanma tarihinin doğru olup olmadığına ilişkin bir beyanat bulunmuyor.

Mart 2008 yılında Türkiye’nin bilinen haber kanallarından NTV’nin spor servisinin genişletilmesi sonucu kurulan NTV Spor; La Liga, Bundesliga, Serie A, FA Cup gibi önemli futbol turnuvalarının ve Rıdvan Dilmen, Metin Tekin, Mehmet Demirkol, Güntekin Onay, Önder Özen gibi futbol yorumcularının yer aldığı futbol programlarının yayıncısı olması sebebiyle tanınıyor.