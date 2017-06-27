Gomis, Galatasaray için İstanbul’a geliyor

Marsilya, Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Bafetimbi Gomis için teşekkür mesajı yayınladı.

Marsilya kulübü resmi Twitter hesabından da yıldız golcüyle yolların ayrıldığını açıkladı. Mavi-beyazlılar, yaptıkları veda paylaşımında ”Marsilya’da geçirdiğin sezon için teşekkürler. Gelecekte bol şans!” ifadelerini kullandı.

Başkan Jacques-Henri Eyraud, Valere Germain’in imza töreninde Bafetimbi Gomis’in gelecek yıl takımda olmayacağını açıkladı. Kulüp de Twitter hesabından, “Olympique Marsilya olarak 2016-17 sezonundaki 21 gol – 3 asistlik katkını unutmayacağız. İyi şanslar” ifadelerine yer verildi.

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Swansea City’de bulunan ve Galatasaray’a transferi imzaya kalan 31 yaşındaki forvet Gomis’in yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

17:00’DA İSTANBUL’DA

BeIN Sports’un haberine göre ise Fransız forvet, Galatasaray için yarın saat 17:00’da İstanbul’da olacak.