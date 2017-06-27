Marsel İlhan ikinci tura yükseldi

ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open uluslararası erkekler tenis turnuvasının dördüncü gününe, ana tablo birinci tur, ikinci tur ve çiftler müsabakaları ile devam edildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi’ndeki Kaya Palazzo Otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde, tek erkekler kategorisinde ana tabloda 8, çiftlerde 5 karşılaşma yapıldı.

Tek erkekler birinci tur müsabakalarında Güney Afrikalı Lloyd Harris’i 2-0 yenen Sırb Janko Tipsarevic, Polonyalı Kamil Majchrzak’ı 2-0 yenen İtalyan Andreas Seppi, Dominicli Victor Estrella Burgos’u 2-1 yenen Alman Daniel Altmaier ile müsabaka sırasında sahadan çekilen Slovak Martin Klizan’ı hükmen yenen Türk tenisçi Marsel İlhan ana tablonun ikinci turuna çıkmayı başardı.

Avusturyalı seri başı Thiem, ikinci turda veda etti

Günün diğer maçlarında tek erkekler ikinci tur müsabakalarında Mısırlı Mohamed Safwat’ı 2-0 yenen Fransız Adrian Mannarino, Arjantinli Carlos Berlocq’u 2-1 yenen Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden Marcos Baghdatis, Belçikalı Steve Darcis’i 2-0 yenen ve seri başı olarak birinci turda maç yapmayarak turnuvaya ikinci turdan başlayan İspanyol tenisçi Fernando Verdasco ile yine turnuvaya seri başı olarak birinci turda maç yapmayarak ikinci turdan başlayan dünyanın 6 numarası Avusturyalı Dominic Thiem’i 2-0 yenen Hint Ramkumar Ramanathan ana tabloda çeyrek finale yükselen ilk isimler oldu.

Öte yandan çitler müsabakalarında Meksikalı Santiago Gonzalez-Amerikalı Scott Lipsky ikilisini 2-0 yenen İsrailli Jonattan Erlich-Hırvat Nikola Mektic çifti, Brezilyalı Rogerio Dutra Silva-İtalyan Paolo Lorenzi ikilisini 2-0 yenen İsviçreli Robert Lindstedt-Pakistanlı Aisam-Ul-Haq Qureshi çifti, Hollandalı Wesley Koolhof ve Matwe Middelkoop ikilisini 2-1 yenen Hint Leander Paes-Kanadalı Adil Shamassin çifti ve Türk Sarp Agabigün ve Altuğ Çelikbilek ikilisini 2-0 yenen Arjantinli Carlos Berlocq-Portekizli Joalo Sousa çifti çiftlerde çeyrek finalde oynamaya hak kazandı.

Turnuvaya yarın ana tablo ikinci turunda tek erkeklerde 4 ve çiftlerde çeyrek finalde 4 karşılaşma ile devam edilecek.

Turnuva, 1 Temmuz’daki final karşılaşmasıyla sona erecek.

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