Kucka’da 2 milyon Euro’luk fark!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor´un Juraj Kucka için kulübüne 4 milyon Euro´luk teklifte bulunduğu, İtalya'nın Seri A ekibi Milan´ın ise 6 milyon Euro istediği öğrenildi.

Transfer görüşmeleri yapmak için İtalya’ya giden Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın uzun süredir gündemde yer alan Juraj Kucka için Milan’a 4 milyon Euro´luk bonservis bedeli teklif etti. Ancak Milan Kulübü yetkililerinin 6 milyon Euro talep etmesi üzerine yapılan ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Trabzonspor taraftarlarının da transferinin gerçekleşmesini çok istediği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başkan Muharrem Usta´nın görüşmelerini sürdüreceği bildirildi. İtalya´da bulunan Başkan Usta´nın Milanlı yetkililerle yeniden bir araya geleceği, transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışacağı kaydedildi.

MEDEL’DE LİSTEDE

Bu arada Başkan Muharrem Usta´nın yine İtalya’nın Seri A ekibi İnter´de forma giyen Gary Medel için de girişimde bulunduğu öğrenildi. İnter’le 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan Şilili oyuncu için Başkan Usta´nın bir görüşme yaptığı, 5 milyon Euro´luk bonservis ücreti önererek bu transferi de sonuçlandırmaya çalıştığı kaydedildi. Stoper ve ön libero mevkilerinde oynayan 29 yaşındaki Medel, geçen yıl İnter´de 31 maçta forma giydi.