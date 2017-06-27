Krizin adı Wesley Sneijder!

Galatasaray'da milli oyunculara verilen izin süresi dün doldu ama Wesley Sneijder, İstanbul’a dönmedi. Hollandalı yıldız, İbiza'da tatilini sürdürüyor.

Galatasaray’da milli oyunculara verilen izin süresi dün doldu ama Wesley Sneijder, İstanbul'a dönmedi. Hollandalı yıldız geçtiğimiz sezon da aynı tavrı göstermiş, geç katıldığı için para cezası kesilmişti.

Yeni sezon hazırlıklarına 19 Haziran'da başlayan Galatasaray’da milli takımlara giden isimlere Igor Tudor tarafından 26 Haziran'a kadar izin verilmişti. Dün bu süre dolarken, Florya'daki akşam idmanına çıkması beklenen Wesley Sneijder, dün istanbul'a dönmedi.

Göreve gelmesinden bu yana Igor Tudor'la soğuk savaş yaşayan ve takımdaki geleceği hala belirsizliğini koruyan Hollandalı yıldızın bu tavrı akıllara geçtiğimiz sezonun başını getirdi. 2016-17 sezonunun hazırlıklarına 1 Temmuz'da start veren Aslan'ın 10 numarası yine ilk çalışmaya katılmamış ve krizin fitilini ateşlemişti. Yönetime herhangi bir mazeret belirtmeyen ‘Sniper', o dönemdeki teknik direktör Riekerink'ten izin aldığını belirtip 7 Temmuz'da istanbul'a dönse de para cezası almıştı.

Yine benzer bir davranış sergileyen 33 yaşındaki futbolcunun, yarın başlayacak Slovakya kampına kadar kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Yönetimin de, ayrılmak isterse Sneijder'ın 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde indirime gitmeyi düşündüğü bildirildi.

DİĞER MİLLİ FUTBOLCULAR DÖNDÜ

Cimbom’da milli takımlara giden oyunculardan Muslera, Ahmet Çalık, Eren, Linnes, Rodrigues ve Semih, İstanbul'a dönerek dün akşamki idmana katılırken, Sneijder ve Selçuk çalışmada yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, iki yıldızın da ‘izinli olduğu' gerekçesiyle antrenmana katılmadıklarını açıklarken, Hollandalı oyuncunun menajeri Guido Albers ise ek izin talep etmediklerini söyleyerek şaşırttı. Radyospor'a konuşan Albers, “Ek izin istediği iddiaları doğru değil. milli maçlar dolayısıyla 15 günlük bir izin süresi vardı. İzni bittiğinde gelecek” dedi.

İBİZADA’DA KEYFİ YERİNDE

Ünlü tatil mekanı İbiza'da eşi Yolanthe Cabau ile birlikte Xaxa isimli bir restoran açan Sneijder, birçok ünlü ismi konuk ediyor.