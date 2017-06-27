Galatasaray’ın yeni golcüsü Gomis’in kariyeri

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i kadrosun kattı. Gomis, kariyerine Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de 2003 yılında başladı. Yıldız futbolcu, 2005 yılında kiralık olarak yine Fransa ekiplerinden Troyes'e gitti. 2009 yılına kadar Saint-Etienne'da top koşturan golcü futbolcu, daha sonra Olimpik Lyon'a transfer oldu.
5 sene sonra ilk yurt dışı dönemini yaşayan Gomis, Premier Lig takımlarından Swansea City'e 10 milyon Euro'ya transfer oldu. İngiltere'de 2 yıl forma giyen başarılı futbolcu, tekrar ülkesine döndü. 31 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Olimpik Marsilya'ya kiralık olarak forma giydi.
Gomis, Fransa Milli Takımı ile 12 müsabakaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Golcü futbolcu kariyerinde toplam 522 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı.
Fransız futbolcunun karnesi şöyle:
Saint-Etienne: 160 maç, 49 gol, 17 asistTroyes: 13 maç, 6 golOlimpik Lyon: 244 maç, 95 gol, 21 asistSwansea City: 71 maç, 17 gol, 3 asistOlimpik Marsilya: 34 maç, 21 gol, 4 asist