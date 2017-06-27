Galatasaray’dan Adil Rami atağı

Galatasaray'ın, Adil Rami için Sevilla ile temasa geçtiği ortaya çıktı. Ezeli rakibi gibi bonservis kısıtlaması bulunmayan Cimbom, avantajlı..

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ / Maicon ile her konuda anlaşan, Acerbi'de ise Sassuolo'nun yüksek bonservis engeline takılan Galatasaray, alternatifi buldu. Cimbom, Adil Rami için Sevilla'dan randevu istedi. Aslan, siyah-beyazlıların üzerinde durduğu Fransız stoper için nakit para avantajını kullanmak istiyor. Beşiktaş'ın ‘sattığın kadar harcayabilirsin' şeklindeki finansal fair-play kısıtlaması nedeniyle Sevilla'nın istediği rakamlara çıkamadığı belirtiliyor.

2 MİLYON GARANTİ ÜCRET

Galatasaray yönetimi, iki yıl önce 3.5 milyon Euro'ya alınan Rami için Sevilla'nın isteyeceği bonservisi karşılayacağına inanıyor. Futbolcuya da 2 milyon Euro'dan üç sezonluk kontrat önerilecek. Cimbom, Maicon-Rami ikilisiyle hem geçilmez bir savunma oluşturmak hem de ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atmayı amaçlıyor.