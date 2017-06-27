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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri´nde bir antrenman gerçekleştirdi.
22:1027 Haziran 2017
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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması yapılırken ardından iki jokerli sekize sekiz topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde takıma dün katılan oyuncular kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra tüm oyuncuların katılımıyla ilk olarak 10´a 10 top tutma çalışması, ardından da dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kaptan Selçuk İnan, yeni sezon öncesi ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri´nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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