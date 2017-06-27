Galatasaray’da Lazar Markovic iddiası

Galatasaray, bonservisi Liverpool’da bulunan Lazar Markovic’i kadrosuna katabilir.
2015-16 sezonunda Fenerbahçe’de kiralık olarak top koşturan Markovic’i takımda görmek istemeyen Jürgen Klopp, bu oyuncunun bonservisiyle birlikte gönderilmesini talep etti.
Daily Mirror’a göre, Markovic’e ilgi gösteren takımlar arasında Galatasaray da var.
Fenerbahçe’nin ardından Sporting Lizbon ve Hull City’de kiralık oynayan Sırp oyuncu için en ciddi talep ise Watford’dan geldi. Rus ekibi Zenit de 23 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer etmeyi düşünüyor.
Lazar Markovic, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu.