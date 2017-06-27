Galatasaray’da Lazar Markovic iddiası

İngiliz basını, önceki sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Lazar Markovic ile Galatasaray'ın ilgilendiğini öne sürdü. Sırp futbolcunun, gelecek sezon için Türkiye'ye geri dönebileceği belirtildi.

Galatasaray, bonservisi Liverpool’da bulunan Lazar Markovic’i kadrosuna katabilir.

2015-16 sezonunda Fenerbahçe’de kiralık olarak top koşturan Markovic’i takımda görmek istemeyen Jürgen Klopp, bu oyuncunun bonservisiyle birlikte gönderilmesini talep etti.

Daily Mirror’a göre, Markovic’e ilgi gösteren takımlar arasında Galatasaray da var.

Fenerbahçe’nin ardından Sporting Lizbon ve Hull City’de kiralık oynayan Sırp oyuncu için en ciddi talep ise Watford’dan geldi. Rus ekibi Zenit de 23 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer etmeyi düşünüyor.

Lazar Markovic, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

Galatasaray, Belhanda`yı resmen açıkladı Galatasaray, Belhanda'nın transferi için Dinamo Kiev ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İlgili Haberi Oku