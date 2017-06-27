Galatasaray orta saha transferi için 4 isimle görüşüyor!

Yeni sezonda orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde 4 isim bulunuyor.

Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un talebi doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray’da 4 futbolcu için girişimler sürüyor.

beIN Sports’un haberine göre Galatasaray Mario Lemina, Kwadwo Asamoah, Gianelli Imbula ve William Vainqueur ile görüşme halinde. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan ve Trabzonspor’un da gündeminde olan Kwadwo Asamoah’ın ise Galatasaray’a “evet” dediği belirtildi.

Bir süredir Stoke City ile Imbula’nın kiralanması için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isim olarak William Vainqueur belirlenmişti.

Geride bıraktığımız günlerde ise Mario Lemina için Juventus ile görüşen yönetimin hızı Watford’un da futbolcuya olan ilgisi ve Lemina’nın İngiltere Premier Lig’de forma giymek istemesi nedeni ile yavaşlamıştı.

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