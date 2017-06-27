Galatasaray, Karşıyaka’dan ayrılan Muhammed Baygül ile anlaştı

Pınar Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren Muhammed Baygü, Galatasaray Odeabank ile anlaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi kadroda geniş çaplı değişime gitmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka’da yönetimin iç transferde sözleşme yenilemeye çalıştığı Muhammed Baygül’ün Galatasaray Odeabank’la anlaşmaya vardığı öğrenildi.

İki sezondur yeşil kırmızılı formayı giyen 25 yaşındaki oyun kurucunun bu hafta sarı kırmızılı ekibe imza atacağı belirtildi. Muhammed, Pınar Karşıyaka’da 7 sayı, 2.9 ribaund, 2.2 asist ortalamaları tutturmuştu.

Mevcut kadrodan Soner, Erdi, Green, Brown, Summers, Petway ve Owens’la yola devam etmeme kararı alan Pınar Karşıyaka’da Muhammed’in de Galatasaray’a dümen kırmasıyla elde sadece Ponitka ile fazla forma şansı bulamayan gençler Egemen, Görkem, Alp, Erce, Mert ve Bertan kaldı.

Bu arada yönetim, sözleşmesine göre yeni sezonda 900 bin TL alacak Egemen’den indirim isteyecek. 21 yaşındaki altyapı patentli pivot, geçen hafta NBA draftlarında umduğunu bulamadı.