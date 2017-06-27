Fikret Orman’dan Tolgay Arslan açıklaması!

Beşiktaş’ta özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Tolgay Arslan, İtalyan kulüplerinin ardından Paris Saint Germain’in (PSG) transfer listesine girmeyi başardı.
Tolgay için ilk etapta 3 milyon Euro öneren Fransız ekibi, bu rakamın kabul görmemesinin ardından teklifini 6 milyon Euro’ya çıkardı. Ancak Beşiktaş yönetimi, PSG’nin yaptığı yüzde yüzlük zamma da sıcak bakmadı.
15 MİLYON EURO İSTİYOR
Başkan Fikret Orman ve ekibinin, “Tolgay’ı 1 yıl daha Şampiyonlar Ligi’nde oynatır, daha yüksek fiyatlara satarız. Tolgay 15 milyon Euro’dan aşağıya bir yere gidemez” görüşünde olduğu öğrenildi.
Beşiktaş formasını üç sezon giyen ve 72 maça çıkan Tolgay, 4 bin 266 dakika sahada kaldı. Tolgay, siyah-beyazlı kulübe 450 bin Euro karşılığında Hamburg’dan transfer olmuştu.