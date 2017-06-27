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Fenerbahçe’de bayramlaşma yapıldı

Fenerbahçe Kulübü’nde geleneksel bayramlaşma töreni Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Bayramlaşmaya kürek ve boks şubelerinin sporcuları da katıldı.
13:4827 Haziran 2017
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Fenerbahçe’de bayramlaşma yapıldı

Fenerbahçe Kulübü'nün gelenekselleşen bayramlaşma töreni Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde yapılan bayramlaşma töreninde kulübün boks ve kürek şubelerinin sporcuları ve Fenerbahçe Kulübü üyeleri yer aldı. Kahvaltıyla başlayan bayramlaşma töreninde boks ve kürek şubeleri basın mensuplarına toplu olarak poz verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bayramlaşma için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Üyeler ve sporcular, Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, bayramlaşma için tesislere gelen üyeler ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

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