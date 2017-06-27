Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe bayramlaşmasında Survivor sürprizi

Fenerbahçe Kulübü'nün eski kürekçilerinden Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken de törene katıldı.
17:1227 Haziran 2017
0
Fenerbahçe bayramlaşmasında Survivor sürprizi

Fenerbahçe Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni bugün yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine başkan Aziz Yıldırım, asbaşkan Tahir Sarıoğlu, yönetim kurulu üyesi Selim Kosif ve Barış Aydil, profesyonel futbol takımımı idari menajeri Hasan Çetinkaya, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, şube kaptanları, sporcular, eski sporcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Bayramlaşma törenine katılan Fenerbahçe Kulübü’nün eski kürekçilerinden Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, katılımcılarından büyük ilgi gördü. Girişken, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile de bayramlaşarak, fotoğraf çektirdi.

27 Haziran 2017 Mehmet Ekici, Fenerbahçe`ye imzayı atıyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, yarın Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aziz Yıldırım baramlaşma Fenerbahçe ogeday Survivor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER