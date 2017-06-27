Fenerbahçe bayramlaşmasında Survivor sürprizi

Fenerbahçe Kulübü'nün eski kürekçilerinden Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken de törene katıldı.

Fenerbahçe Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni bugün yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine başkan Aziz Yıldırım, asbaşkan Tahir Sarıoğlu, yönetim kurulu üyesi Selim Kosif ve Barış Aydil, profesyonel futbol takımımı idari menajeri Hasan Çetinkaya, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, şube kaptanları, sporcular, eski sporcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Bayramlaşma törenine katılan Fenerbahçe Kulübü’nün eski kürekçilerinden Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, katılımcılarından büyük ilgi gördü. Girişken, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile de bayramlaşarak, fotoğraf çektirdi.

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