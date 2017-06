Can Bartu’dan sevindirici haber geldi

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat sonra ise Bartu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden biri olan Can Bartu, yoğun bakıma alındı. Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Bartu, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Can Bartu kimdir?

31 Ocak 1936 doğumlu olan Can Bartu, kariyerine Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. 6 kez basketbolda milli takım forması giyen Bartu, daha sonra sarı-lacivertli takımdaki kariyerine futbolcu olarak devam etti. A Milli Takım formasını 28 defa giyen Can Bartu, hem futbol hem de basketbol milli takım formasını giyen tek sporcu unvanına sahip.

Fenerbahçe ve Türk sporunun önemli efsane isimlerinden Can Bartu, sabah saatlerinde kontrole gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 81 yaşındaki Bartu’nun önemli bir sağlık sorunu olmadığı, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda kontrol altında tutulduğu belirtildi. Hastaneden edinilen bilgiye göre Bartu’nun akşam saatlerinde taburcu edilmesi planlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Can Bartu’nun durumunu öğrenince hastaneye giderek kendisini ziyaret etti.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan efsane futbolcusu Can Bartu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Fenerbahçemizin ve Türk Sporunun efsane isimlerinden, aynı dönemlerde hem futbol hem de basketbol milli takımlarımızda görev alarak dünyada eşine rastlanmayacak bir kariyere sahip olan Can Bartu, geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kızıltoprak'taki Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisine devam edilen efsane sporcumuz Sevgili Can Bartu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.