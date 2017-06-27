Bu sezon EuroLeague Women’da mücadele edecek olan 14 takım belli oldu!

Kadın basketbolunda Avrupa’nın zirvesi olan EuroLeague Women’ın gelecek sezonunda mücadele edecek 16 takımın 14’ü belli oldu. Bu 14 takımın içinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi de var!

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