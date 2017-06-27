Bu sezon EuroLeague Women’da mücadele edecek olan 14 takım belli oldu!

FIBA'nın açıklamasına göre ligde mücadele edecek 16 takım arasına girmek için 18 takım kaydedildi. Bu takımlardan 14'ü, EuroLeague Women'ın 11 Ekim tarihinde başlaması kararlaştırılan normal sezonunda yer almaya direkt olarak hak kazanmışken dördü ise kalan iki yer için Eylül'ün sonlarında karşı karşıya gelecek.
Normal sezonda mücadele etmeyi garantilemiş 14 takım:
Castors Braine (Belçika)
CB Avenida (İspanya)
Dynamo Kursk (Rusya)
ESBVA-LM (Fransa)
Famila Schio (İtalya)
Fenerbahce (Türkiye)
Galatasaray (Türkiye)
Nadezhda Orenburg (Rusya)
Sopron Basket (Macaristan)
Tango Bourges Basket (Fransa)
UMMC Ekaterinburg (Rusya)
Wisla Can-Pack (Polonya)
Yakin Dogu Universitesi (Türkiye)
ZVVZ USK Prague (Çek Cumhuriyeti)
Kalan iki yer için mücadele edecek olan dört takım:
BLMA (Fransa)
KSC Szekszard (Macaristan)
Piestanske Cajky (Slovakya)
CCC Polkowice (Polonya)
Bu mücadelelerde Piestanske Cajky, CCC Polkowice ile karşılaşırken; KSC Szekszard, BLMA ile oynayacak. Sıralaması daha yüksek olan CCC Polkowice ile BLMA takımları rövanş mücadelelerini kendi sahasında oynayan iki takım olacak.
Normal sezonun fikstürü 4 Temmuz günü Münih'de belli olacak.