Bayern’li Kingsley Coman, eski kız arkadaşına şiddetten gözaltına alındı

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman'ın eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia ediliyor.

Bayern Münih’in futbolcusu Kingsley Coman, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı.

EVİNDE ŞİDDET

Coman’ın eski kız arkadaşının evine gittiği ve uzun süren bir tartışmanın ardından şiddet uyguladığı iddia ediliyor.

Bayern Münih’in genç yıldızı, geçtiğimiz sezon toplam 25 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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