Aykut Kocaman’dan futbolculara kötü (!) haber

Aykut Kocaman sezon öncesi hazırlık kampında futbolcuların adeta pestilini çıkarak! Kocaman, "“Yoğun bir kamp dönemi bizi bekliyor" dedi.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ / Sezonu üçüncü tamamlayan Fenerbahçe, yeni dönemin perdesini bugün resmen açıyor. Can Bartu Tesisleri'nde 4 yıl sonra ilk idmanına bugün 18.00'de çıkacak sarı-lacivertlilerin teknik patronu Aykut Kocaman'dan, sezon öncesi mesajı geldi. Kocaman, “Fenerbahçe çok yetenekli oyunculardan kurulu, çok kaliteli bir takım. Bu oyuncular zaten çok yetenekli oldukları için Fenerbahçe'de forma giyiyorlar. Ama şimdi çalışma ve eksikleri giderme zamanı” derken takımının pestilini çıkartacağının da işaretlerini şu sözlerle verdi:

‘BİLGİ BİRİKİM OLARAK İLERİDEYİZ’

“Yoğun bir kamp dönemi bizi bekliyor. Spor teknolojisinin son imkânlarını kullanarak, farklı testlerle oyuncuların şu anki düzeyini ve sınırlarını tespit edeceğiz. Veriler ışığında futbolcuların kapasitelerini en üst düzeye getirmeye çalışacağız. Modern futbolun gerektirdiği değerlere ulaşmalıyız. Sezon içi sakatlanmaları en aza indirgeyecek çalışma sistemlerini uygulayacağız. Nerede kalmıştık diyoruz ama bilgi birikim olarak, ekibimle beraber kaldığımız yerin de çok ilerisindeyiz.”

YENİLER DE SEZONU AÇIYOR

“Futbolcular önce fedakârlık yapacak, acı çekecek ama sonra başarının ve Fenerbahçe formasını giymenin keyfini yaşayacaklar. Güzel günler bizi bekliyor.” Aykut Kocaman, Konyaspor'a ve yeni hocaları M.Reşit Akçay'a da başarılar diledi. Öte yandan bugünkü ilk idman basına açık olarak yapılacak. İdmanda Valbuena ve Dirar da yer alacak ancak iki oyuncuya imza töreni düzenlenmeyecek. İkili için yapılacak organizasyonla ilgili bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacak.

ÖZLEMİ DİNDİRECEK HAMLELER

3 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı gözüken Aykut Kocaman, ilk antrenmanla birlikte idman çıtasını yavaş yavaş yukarıya çekecek. İstanbul'da test ve seviye belirleme üzerinde duracak kurt hoca, kampın Topuk Yaylası ayağında ise futbolculara üst seviyede yüklemeler yapacak. Antrenman programları özel bir ekipçe teknoloji yardımıyla hazırlanacak.

1- ÜST SEVİYE TESTLER

Futbolcuların bireysel yağ, kilo ve performans ölçümleri yapılacak. Antrenman programları çıkacak veriler doğrultusunda hazırlanacak.

2- TEMPO BELİRLENECEK

Tek tek analizler sonucu her futbolcunun ne kadar çalışacağı ve ne kadar dinleneceğini Aykut Kocaman ile ekibi belirleyecek

3- ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ

Hazırlık maçlarındaki rakipler kasten güçlü ekiplerden çekildi. Kocaman; oyuncularının Monaco, Marsilya ve Sporting gibi takımlarla teste girmesini istiyor.

KAMP PROGRAMI

27 HAZİRAN-1 TEMMUZ: Samandıra Can Bartu Tesisleri

1 TEMMUZ-8 TEMMUZ: Düzce Topuk Yaylası

8 TEMMUZ-11 TEMMUZ: 3 gün izin

11 TEMMUZ-19 TEMMUZ: İsviçre Lozan'da kamp

HAZIRLIK MAÇLARI

8 TEMMUZ CUMARTESİ: Fenerbahçe-Juventus Bükreş(Romanya)

12 TEMMUZ ÇARŞAMBA: Fenerbahçe-Sporting Lizbon (Portekiz)

15 TEMMUZ CUMARTESİ: Fenerbahçe- Olympique Marsilya (Fransa)

17 TEMMUZ PAZARTESİ: Fenerbahçe-Atletic Bilbao (İspanya)

19 TEMMUZ ÇARŞAMBA: Fenerbahçe-Monaco (Fransa)