Arda Turan’ın sevgilisi Aslıhan ile aşk dolu anları!

Yaz tatiline çıkan Arda Turan, geçen günlerde barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile Yunanistan'ın Mikonos adasında görüntülendi.

Geçen günlerde eski sevgilisi Aslıhan Doğan ile barıştığını sosyal medyadan duyuran Arda Turan, sevgilisi ile birlikte gözde tatil mekanı Mikonos’ta görüntülendi. Özellikle son yıllarda Türk tatilcilerin gözde mekanlarından olan Mikonos’ta bir otelde konaklayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan pistte müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Hürriyet'in haberine göre, o anlarda aşka gelen Arda Turan ile Aslıhan Doğan dans ederken birbirlerine sarılarak öpüştü. Türk tatilciler, Arda Turan ile sevgilisinin o anlarını fotoğrafladı.