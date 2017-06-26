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Yeni Malatyaspor’da Issiar Dia imzayı attı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada müjdeyi verdi ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Issiar Dia ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
23:1526 Haziran 2017
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Yeni Malatyaspor’da Issiar Dia imzayı attı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada müjdeyi verdi ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Issiar Dia ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Yeni Malatya başkanı beINSport’a yaptığı açıklamalarda, “Issiar Dia ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 13-14 transfer yapacağız. Çok kolay bir şey değil. Titiz davranıyoruz. İnşallah en doğru transferleri yapmak ve takıma uyum sağlayacak transferler yapmayı düşünüyoruz. Doğru ve nokta transferler yapmayı düşünüyoruz. O yüzden de titizlikle çalışıyoruz.”ifadelerini kullandı.

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