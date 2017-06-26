Utku Yuvakuran: Hedefim 2. kalecilik ama şimdilik!

Beylerbeyi’nde oynarken keşfedilen Utku, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Genç eldiven, basamakları ağır ağır çıkmak istediğini söyledi.

Ali AYDIN – SÖZCÜ / Beşiktaş’ın 20 yaşındaki genç kalecisi Utku basamakları ağır ağır çıkma niyetinde. Hedefinin öncelikle 2. kalecilik olduğunu söyleyen genç yetenek, “Beşiktaş teklif getirdiğinde çok şaşırdım. Çünkü 3. Lig'de oynuyordum. Yurt dışından da teklif vardı. Ama ailemden kopamadım ve kaldım. İlk senemde şampiyon oldum. Anlatılmaz yaşanır. Allah bana nasip etti. Birinci kaleci olma hedefim şimdilik yok ama onun da zamanı gelecek. Tolga ağabey ve Fabri ile aram çok iyi” dedi.

“ÖZEL HAYATIM YOK”

Şenol Güneş'e övgüler yağdıran Utku, “İlk geldiğimde ‘Hangi özelliğini sevmiyorsun' dedi. Sol ayağım dedim. Şimdi onu çalıştırıyor bana. Özel hayatım yok. Zaten babam gezmeme izin vermez. Benim sayemde bütün aile Beşiktaşlı oldu” diye konuştu.