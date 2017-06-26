Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

UFC dövüşünde tuvalet kazası!

21:3926 Haziran 2017
0
UFC dövüşünde tuvalet kazası!

UFC dövüşçüsü Justine Kish, müsabaka sırasında bir kazanın kurbanı oldu. Rakibi Felice Herrig ile mücadele ederken bir anda altına tuvaletini kaçıran Kish, hakemlerin müsabakanın sonunda oy çokluğuyla verdiği kararla maçı kaybetti. Bu Kish’in kariyerindeki ilk yenilgi oldu.

Kish, kazayla biten müsabakanın ardından kendisiyle barışık ve esprili bir tweet paylaştı: “Ben bir savaşçıyım ve hiçbir zaman pes etmeyeceğim. B***an seyler olabilir, haha yakında geri döneceğim.”

Kish, böyle bir kaza yaşayan ilk dövüşçü değil. MMA dövüşçüsü Travis Wolford da 2014’te benzer bir durumun kurbanı olmuştu.

Etiketler
justine kish ufc
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER