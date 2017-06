UFC dövüşünde tuvalet kazası!

UFC dövüşçüsü Justine Kish, müsabaka sırasında bir kazanın kurbanı oldu. Rakibi Felice Herrig ile mücadele ederken bir anda altına tuvaletini kaçıran Kish, hakemlerin müsabakanın sonunda oy çokluğuyla verdiği kararla maçı kaybetti. Bu Kish’in kariyerindeki ilk yenilgi oldu.

Kish, kazayla biten müsabakanın ardından kendisiyle barışık ve esprili bir tweet paylaştı: “Ben bir savaşçıyım ve hiçbir zaman pes etmeyeceğim. B***an seyler olabilir, haha yakında geri döneceğim.”

I am a warrior, and I will never quit #ShitHappens haha be back soon.

— Justine Kish (@JustineKish) 26 Haziran 2017