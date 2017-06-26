Tudor’dan Sneijder’e özel izin

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Wesley Sneijder'in 29 Haziran'a kadar izin yapma isteğini geri çevirmedi. Sneijder, sarı-kırmızılıların kampına en geç katılan oyuncu olacak.

Milli Takım'da görev yapan futbolcularına 26 Haziran'a kadar izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder'a ise ekstra izin hakkı tanıdı.

Bugünkü idmanda, milli takımları ile Dünya Kupası elemelerinde görev alan tüm oyuncular hazır bulunacak ancak tek istisna Sneijder olacak. Hollandalı yıldızın 29 Haziran'a kadar Tudor'dan ekstra izin istediği ve Hırvat teknik adamın da kabul ettiği öğrenildi.

GENÇLER KAMPA GELİYOR

Galatasaray Avrupa U17 Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Ramazan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen, Abdusaamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan ve Yunus Akgün'ün amatör sözleşmeleri profesyonele çevirdi. Bu isimlerden Ozan, Atalay ve Yunus Slovakya kampına götürülecek.

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