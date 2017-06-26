Trabzonspor hafta sonu topbaşı yapacak

Trabzonspor 2017-18 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’i 6. sırada tamamladığı sezonun son maçını, 3 Haziran’da Bursaspor’la oynadıktan sonra tatile çıkan Trabzonspor, 29 Haziran’dan itibaren Trabzon’da toplanmaya başlayacak. Ramazan Bayramı’nı da izinli geçiren bordo-mavililer, sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI SLOVAKYA’DA

2 Temmuz´da ise yurtdışı ilk etap kampı için Macaristan´ın başkenti Budapeşte´ye geçecek olan Trabzonspor, 17 Temmuz´a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izine ayrılacak. Daha sonra 19 Temmuz´da ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya´nın Samorin kasabasında toplanacak olan bordo mavililer, ağırlıklı olarak hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz´da tamamlayıp Türkiye´ye dönecek.

MENAJERLER ONAZİ’NİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için Çin´den gelen 4 milyon Euro´luk teklifi reddeden Trabzonspor’a menajerlerin yeni bir teklife hazırlandığı, bu kez rakamın 5 milyon Euro´yu çıkabileceği ifade edildi. Bordo mavili takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda 38 maçta forma giyip 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.