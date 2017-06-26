Skenderbeu’nun şampiyonluğu geri alındı!

Arnavutluk Futbol Federasyonu, şike soruşturması sonucunda Skenderbeu'nun 2015-2016 sezonundaki Superliga şampiyonluğunu geri aldı.

Arnavutluk Superliga’da 2010-2016 arasında üst üste altı sezon şampiyonluk yaşayan Skenderbeu’nun son şampiyonluğu şike soruşturması sonucunda geri alındı ve puan silme cezası verildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu Etik Kurulu, UEFA’nın da dahil olduğu soruşturma süreci sonunda Skenderbeu’nun lig, kupa ve Avrupa maçlarında bahis oranlarını manipule etmek için maç sonuçlarını ayarladığına karar verdi. Etik Komite’nin raporu doğrultusunda harekete geçen Arnavutluk Futbol Federasyonu, Skenderbeu’nun 2015-2016 sezonuda şampiyonluğunu geri alırken, 15 bin euro para cezası ve 2016-2017 sezonundan 12 puan silme cezası verdi.2016-2017 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Skenderbeu, 12 puanının silinmesinin ardından dördüncü sıradaki Luftetari’nin üzerinde kalarak yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkını kaybetmedi.

UEFA, şike soruşturması sebebiyle geçtiğimiz sezon Skenderbeu’yu bir seneliğine men etmiş ve Arnavutluk ekibi 2016-2017 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edememişti. Kırmızı siyahlıların bu karar üzerine CAS’a yaptığı itiraz da reddedilmişti.

Arnavutluk Futbol Federasyonu’nun verdiği karar sonrasında 2015-2016 sezonu şampiyonu olarak lig ikincisi Partizani’nin ilan edilmesi bekleniyor.