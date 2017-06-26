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Robin Van Persie boksa merak sardı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie yeni sezon öncesi tatilde yaptığı antrenmanları sosyal medya hesabından paylaştı.
19:0126 Haziran 2017
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Robin Van Persie boksa merak sardı!

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie boksa merak sardı. Başarılı futbolcu instagram hesabından paylaştığı videoyla futbolda olduğu kadar bokstaki yeteneğinide sergiliyor.

Van Persie yeni sezona çok sıkı hazırlanıyor! paylaşan: AMKSpor

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Etiketler
Fenerbahçe instagram Robin van Persie
Son güncelleme: 20:14 | 26.06.2017
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