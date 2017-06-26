Robin Van Persie boksa merak sardı!
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie yeni sezon öncesi tatilde yaptığı antrenmanları sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie boksa merak sardı. Başarılı futbolcu instagram hesabından paylaştığı videoyla futbolda olduğu kadar bokstaki yeteneğinide sergiliyor.
26 Haziran 2017 Moussa Sow ve Demba Ba, Amerika`da takım kurdu! Moussa Sow ve Demba Ba, Kuzey Amerika Futbol Ligi'nde (NASL) takım kurdular. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 20:14 | 26.06.2017