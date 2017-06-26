Pepe’nin bütçesini futbolcular karşılayacak!

SÖZCÜ – Beşiktaş’ta gündem Pepe. Menajer Ahmet Bulut'un özel olarak ilgilendiği bu transferde mevcut oyuncuların durumu belirleyici olacak. Yıllık 6 milyon Euroisteyen 34 yaşındaki savunmacıya 2 yıl için 10 milyon Euro önerip beklemeye geçen siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman yöneticilerden, süre bulamayan isimlerdenkurtulmalarını istedi! Yıllık maliyetleri 5 milyon Euro'yu aşan Milosevic, Franco, Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek'in gönderilmesiyle açılacak maaş bütçesi, Pepe için kullanılacak.
5 FUTBOLCUNUN YILLIK ÜCRETİ
İSİM……………………………MAAŞ
Veli Kavlak……………. 1.700.000
Mustafa Pektemek… 1.600.000
Aras Özbiliz………….. 1.000.000
Milosevic…………………. 500.000
Pedro Franco…………… 500.000