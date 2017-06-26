Paris Saint-Germain Dembele için servet önerdi!

Fransız L'equipe gazetesi, Paris Saint-Germanin'in Borussia Dortmund'lu Ousmana Dembele'nin peşine düştüğünü yazdı.

Gazeteye göre Fransız ekibi, Kylian Mbappe’nin ardından bir diğer genç Fransız forvet Dembele’yi kadrosuna katabilmek için zemin yokluyor.

L’equipe gazetesi, Paris Saint-Germain yönetiminin Dembele için gerekirse 100 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu öne sürdü. Dembele’nin teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasından dolayı Dortmund yönetimine tepkili olduğu öne sürülüyor.Bununla birlikte Dormund yönetimi geçtiğimiz günlerde 2021′ kadar sözleşmesi bulunan Dembele’yi asla satmayacağını açıklamıştı.

Ousmana Dembele geçen sezon başında Fransa’nın Rennes takımından 15 milyon euro karşılığından Alman ekibine dahil olmuştu. Türk futbolunun büyük ümitler bağladığı Emre Mor aynı transfer döneminde Danimarka’nın Nordsjaelland takımından 10 milyon euro karşılığında takıma kazandırılırken istenilen gelişimi gösteremeyen Emre bu sezon Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki isimlerden biri oldu.

Dembele geçen sezon 49 maçta, 10 gol – 21 asistlik katkı vermişti.

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