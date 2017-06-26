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Ömer Şişmanoğlu, oğlunun annesi Nicole La Rive ile Dusseldorf’ta evlendi!

Beşiktaş’ın forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, özel yaşamında son derece önemli bir karar aldı. Şişmanoğlu, Oğlunun Annesi Nicole la Rive ile Dusseldorf’ta Evlendi.
23:5526 Haziran 2017
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Ömer Şişmanoğlu, oğlunun annesi Nicole La Rive ile Dusseldorf’ta evlendi!

Nikaha aile bireyleri ve yakın arkadaşları katıldı. Çift nikah sonrası balayına Mallorca'ya geçti.

Nikahta düğün arabası olarak şöförleri kadın olan at arabası kullanıldı.

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Etiketler
beşiktaş düğün evlilik ömer şişmanoğlu
Son güncelleme: 23:57 | 26.06.2017
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