Messi evleniyor, yemek menüsü basına sızdı! Tek sorun Pique…

Lionel Messi ve çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo 30 Haziran Cuma günü dünya evine girecek. Barcelona’nın süper yıldızı, müstakbel eşiyle memleketleri olan Arjantin’in Rosario şehrinde evlenecek.

Düğün Arjantin medyasının yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Düğün resepsiyonundaki yemek menüsü de medyaya sızdı. Jambon ve peynir çeşitleri soğuk büfede yer alırken ana menüde et ağırlığı dikkat çekiyor. Arjantin bifteği, baharatlı sosis, kuşbaşı tavuk menüdeki etlerden bazıları. Kırmızı ve beyaz et yemeyenler için sushi büfesi ve vegan seçenekler de mevcut. City Centre Casino complex’te yapılacak düğünde emekli bir Arjantinli subayın yönetimindeki 200 güvenlik elemanı görev yapacak. Binanın etrafına yerleştirilecek büyük ekrandan ise taraftarlar ve Messi hayranları düğünde neler olduğunu izleyebilecek.

Düğünde Barcelona kadrosunun eksiksiz bir şekilde yer alması bekleniyor. Tabii ki takımda yer almayan emektarlar Xavi ve Puyol da Messi’yi mutlu gününde yalnız bırakmayacak. Ancak takımdan birinin düğüne gelmesi biraz sallantıda. Mart ayında, bir zamanlar Messi’nin nişanlısı Antonella’nın en yakın arkadaşıyla (Nuria Tomas) sevgili olan Pique’nin düğün için Shakira’dan veto yediği iddia edilmişti. Shakira, Haziran ayının başında bu iddiaları reddetti. Ancak, tekzibin aylar sonra gelmesi ve Shakira’nın iddiaları reddederken “Eğer düğüne gidebilirsek gidebileceğiz” şeklinde bir ifadeyi seçmesi kafa karıştırmıştı.