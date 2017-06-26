Mehmet Topal’a ‘Kocaman’ engel!

Aykut Kocaman'la beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte oyun anlayışında büyük değişiklikler olacak.

Aykut Kocaman’la beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe’de yeni sezonla birlikte oyun anlayışında büyük değişiklikler olacak. Sarı lacivertli takım son iki sezondan farklı olarak hücumda daha agresif bir planla sahada yer alacak. Zaten şimdiye kadar yapılan ve yapılması düşünülen transferler de büyük değişimin sinyallerini veriyor.

Sarı lacivertli ekipte en çok tartışılan konu son iki sezondur Mehmet Topal ve Souza’nın bir arada oynamasıydı. Defansif yapıda iki orta sahanın birlikte görev yapması takımın oyunu kontrol altında tutmasını engelliyordu. Bununla birlikte hücum gücü de sadece birkaç oyuncuyla sınırlı kalıyordu.

NABIL DIRAR FAKTÖRÜ

Yeni sezonda Topal-Souza ikilisinden sadece biri sahada olacak. Bu bölgeye eklenecek hücuma yönelik etkili orta saha oyuncusuyla takımın karakteri de değişecek. Fenerbahçe’de yeni sezonda bekler de hücuma daha çok destek verecek. Nabil Dirar sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen daha çok sağ bekte yer alacak. Dirar’ın önünde Lens ya da bir başka etkili kanat oyuncusu görev yapacak. Fenerbahçe`de golcü adayı azaldı! Fenerbahçe, Fildişili gol kralı Seydou Doumbia için Roma ile anlaştı; Kolombiyalı forvet Bacca konusunda da Milan ile görüşmeler sürüyor. Bu iki oyuncudan birinin önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku

SOUZA BİR ADIM ÖNDE

Yeni sezonla birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman orta sahada Mehmet Topal ile Josef de Souza arasında kritik bir tercih yapacak. Benzer yapıda iki oyuncu arasında Souza’nın daha şanslı olduğu ifade edildi.

Brezilyalı futbolcunun daha agresif ve fizik güç olarak daha agresif olmasının yanı sıra hücuma verdiği katkının da daha fazla olduğu tespiti yapıldı. Bu nedenle hücuma yaptığı katkı tartışılan Mehmet Topal yerine Souza’nın ilk 11’de tercih edileceği belirtildi.

TOPAL 5. SEZONU GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe’ye, Aykut Kocaman’ın ilk döneminde gelen ve 5. sezonunu geride bırakan Mehmet Topal 2016-17’de 45 resmi maçta forma giydi. Deneyimli oyuncu 4 gol atarken, 4 kez de asist yaptı. Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe’ye gelen Josef de Souza 2 sezonda 93 resmi karşılaşmaya çıktı ve toplamda 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.