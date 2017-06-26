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Marsilya Bafetimbi Gomis’i transfer etmeyecek

Adı Galatasaray'la anılan Bafetimbi Gomis'le ilgilenen diğer kulüp olan Marsilya Fransız yıldızı almayacaklarını açıkladı
18:1626 Haziran 2017
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Marsilya Bafetimbi Gomis’i transfer etmeyecek

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, Monaco’dan santrfor Valere Germain’i kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı kulübün başkanı Jacques-Henri Eyraud, adı Galatasaray’la anılan Bafetimbi Gomis’le ilgili açıklamalar yaptı.

Eyraud, Germain’in imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Gomis’i transfer etmeyeceklerini resmen duyurdu.

Fransız golcünün menajeri Etienne Mendy, geçen günlerde bir açıklama yapmış ve “Şu anda Galatasaray’a daha yakın duruyoruz. Marsilya’dan bir teklif aldık ama aldığımız teklifin dışında bize davranış şekilleri, çok istenmediğimizi gösteriyor. Düşünme aşamasındayız, kararımız açıklandığında herkes ne olduğunu görecek.” demişti.

Fransız L’Equipe gazetesi ise Bafetimbi Gomis’in Galatasaray’a transfer olduğunu iddia etmişti.Haberde Galatasaray’ın tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Swansea’ye 2.5 milyon Euro ödeyeceğini ve oyuncuyla 3 yıllık imzanın cumartesi günü atıldığını öne sürmüştü.

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Etiketler
Bafetimbi Gomis galatasaray marsilya transfer
Son güncelleme: 19:11 | 26.06.2017
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