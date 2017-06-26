Maradona, Putin’in fanatiği olduğunu itiraf etti

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olan Arjantinli Diego Maradona, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fanatiği olduğunu itiraf etti.

Arjantin medyasının haberine göre Maradona, “Putin’le bir görüşmemiz olacak.Beni davet etti. 2018 Dünya Kupası için bir şeyler yapmamı istiyor. Putin’in fanatiğim, onu çok seviyorum. Her şey olabilir. 2 ay önce de konuştuk. Ama Putin’le bir araya gelmek, yüz yüze sohbet etmek çok önemli” dedi.

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