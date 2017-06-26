Kjaer’in kafası çok karışık

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Simon Kjaer’in, geleceğiyle ilgili kafası karışık gözüküyor. Fenerbahçe’de Kocaman, Danimarkalı stoperin kalmasını istiyor. Diğer tarafta Avrupa’dan yıldız oyuncuya ciddi teklifler geliyor.

Sarı-Lacivertliler'de geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Simon Kjaer, geçtiğimiz günlerde hayat arkadaşı Eline Gollert'le dünya evine girmişti.

İtalya'nın başkenti Roma'da sadece yakın arkadaşları ve ailesinin katıldığı bir düğünle evlenen Kjaer'in, gelecek sezon için nasıl bir yol haritası çizeceği şu an için soru işareti. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kesinlikle kalmasından yana görüş bildirdiği Danimarkalı stoperin kafasının karışık olduğu öğrenildi. Tecrübeli stoper, “Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmem var. Ayın 4'ünde Topuk Yaylası'nda olacağım. Şu ana kadar bana herhangi bir teklif gelmedi. Bu konularla menacerim ilgileniyor” dese de, özellikle İtalya ve Fransa'dan ciddi teklifler aldığı konuşuluyor.

Eşi de etkili olacak

İtalya'dan Milan ve Roma'nın, Fransa'dan da Monaco'nun temas halinde olduğu 28 yaşındaki oyuncunun alacağı kararda eşinin de etkisinin olması bekleniyor. Fenerbahçe tarafının ise kampa katıldıktan sonra Kjaer'le bir görüşme yapıp, durumunun netleştireceği bildirildi. Kjaer satılsa bile, 10 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle bırakılmayacak.

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