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Galatasaray’dan ‘Yeni Arda’ adımı! 7 futbolcu imza attı

Galatasaray alt yapıdan 7 oyuncusuyla profesyonel sözleşme yaptı.
09:3026 Haziran 2017
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Galatasaray’dan ‘Yeni Arda’ adımı! 7 futbolcu imza attı

Galatasaray alt yapıdan 7 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen, Abdüssamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan ve Yunus Akgün’ün amatör sözleşmeleri profesyonele çevrildi. 7 oyuncu, mayıs ayında Hırvatistan’da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde elenen Türk Milli Takımı’nda gösterdikleri performansla, Avrupa devlerinin takibine girmişti.

TUDOR KAMPA GÖTÜRECEK

A takımla idmanlara çıkan 7 oyuncu arasından Ozan Kabak, Atalay ve Yunus Akgün’ü Tudor’un Slovakya kampına da götüreceği belirlendi.

Hırvat teknik direktör, gösterecekleri performansa göre 3 genç oyuncuyu A takımda tutabilecek.

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Etiketler
Abdüssamed Karnuçu Atalay Babacan Bekir Melih Gökçimen galatasaray Ozan Muhammed Kabak Ramazan Emirhan Civelek Recep Gül Yunus Akgün
Son güncelleme: 09:55 | 26.06.2017
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