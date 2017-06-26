Formadan çekme olayını abarttılar!
Norveç'te oynanan Tromsö - Sandefjord maçında Sandefjord forması giyen Pau Morer rakibini durdurma konusunu biraz abarttı.
Tromsö takımı Thomas Lehne Olsen takımını kontra atağa kaldırırken Sandefjord forması giyen Pau Morer rakibinin peşini inatla bırakmadı. Rakinini formasını yakalatan Morer yaklaşık 10 metre yerde sürüklenmesine rağmen rakibin formasını bırakmadı ve maçta gergin anlar ortaya çıktı.
26 Haziran 2017 Yolunu şaşıran inek sahaya daldı! Bulgaristan'da oynanan bir hazırlık maçında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 20:44 | 26.06.2017