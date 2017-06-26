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Formadan çekme olayını abarttılar!

Norveç'te oynanan Tromsö - Sandefjord maçında Sandefjord forması giyen Pau Morer rakibini durdurma konusunu biraz abarttı.
20:3026 Haziran 2017
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Formadan çekme olayını abarttılar!

Tromsö takımı Thomas Lehne Olsen takımını kontra atağa kaldırırken Sandefjord forması giyen Pau Morer rakibinin peşini inatla bırakmadı. Rakinini formasını yakalatan Morer yaklaşık 10 metre yerde sürüklenmesine rağmen rakibin formasını bırakmadı ve maçta gergin anlar ortaya çıktı.

Yok böyle faul! paylaşan: AMKSpor

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Etiketler
faul norveç Pau Morer Sandefjord Thomas Lehne Olsen tromsö
Son güncelleme: 20:44 | 26.06.2017
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