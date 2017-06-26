Fenerbahçe’de golcü adayı azaldı!

Fenerbahçe, Fildişili gol kralı Seydou Doumbia için Roma ile anlaştı; Kolombiyalı forvet Bacca konusunda da Milan ile görüşmeler sürüyor. Bu iki oyuncudan birinin önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ / Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Valbuena ve Nabil Dirar'dan sonra forvet transferinde de sona geldi. Milan'ın golcüsü Bacca ile de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, prensipte anlaştığı Seydou Doumbia için de görüşmelerini sürdürüyor. Bayramdan sonra bu iki oyuncudan birinin transferinin duyurulması bekleniyor. Roma'nın kadrosunda düşünmediği Doumbia, Bacca'dan daha ‘hesaplı' olması nedeniyle bir adım önde. Fildişi Sahilli oyuncu, geçen sezon kiralık olduğu İsviçre ekibi Basel'de 25 maçta 20 kez ağları sarsarak İsviçre gol kralı olmuştu. Fenerbahçe`den çok sert Zlatan Ibrahimovic açıklaması Zlatan Ibrahimovic'i Fenerbahçe'ye getirmek için sarı-lacivertli yönetimin çalışmalara başladığını iddia eden Fanatik haberine Fenerbahçe'den sert bir yalanlama geldi. İlgili Haberi Oku

SON KARAR KOCAMAN’IN

Teknik Direktör Aykut Kocaman da Seydo Doumbia'nın transferine olumlu rapor verdi. Ancak Carlos Bacca'nın bitiricilik yönü, Doumbia'dan daha iyi olduğu için, Kolombiyalı forvet konusunda şartlar zorlanacak. Buna karşın kulübün kasasından Doumbia için yaklaşık 6-7, Bacca için ise 10-11 milyon Euro'ya yakın para çıkacak.Finansal fair play kuralları nedeniyle Fildişi Sahilli oyuncunun transferi, Kolombiyalı'nın gelmesinden daha ekonomik görülüyor. Yönetim, maliyet nedeniyle ince eleyip sık dokuyor.