Fenerbahçe sezonu Samandıra’da açıyor

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarından itibaren Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak.
İstanbul’daki çalışmaların ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk kampını 8 gün boyunca burada gerçekleştirecek.
Fenerbahçe 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı’nda Romanya’nın Juventus Bükreş takımıyla oynayacağı özel maçın ardından İstanbul’a dönecek.
İKİNCİ KAMP İSVİÇRE’DE
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci kamp için 11 Temmuz Salı günü İsviçre’nin Lozan şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre’de 4 hazırlık maçı oynayacak.
Fenerbahçe, sırasıyla 12 Temmuz’da Portekiz’in Sporting Lizbon, 15 Temmuz’da Fransa’nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz’da İspanya’nın Athletic Bilbao
ve 19 Temmuz’da Fransa’nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak. İsviçre kampının ardından İstanbul’a dönecek olan sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına 27 Temmuz Perşemb