Dani Alves, Manchester City ile imzalıyor

Manchester City, 34 yaşındaki Dani Alves'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Daily Mail’in haberine göre Juventus’un Brezilyalı yıldızı Dani Alves, eski hocası Guardiola’nın başında olduğu Manchester City ile 2 yıllığına anlaştı.

Dev transferin bu hafta içerisinde resmen açıklanacağı ifade edildi.

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