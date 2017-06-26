Çinliler Adriano’dan vazgeçmiyor

Beşiktaş formasıyla geçen sezon tam 45 maça çıkan ve sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatmaya devam eden Adriano’ya Çin ekiplerinin takibi devam ediyor. Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG’in 32 yaşındaki isim için 7 milyon Euro’yu (28 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.

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