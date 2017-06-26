Çin’den Onazi için yeni teklif!

Bordo mavili kulübün Nijeryalı orta saha oyuncusunu 4 milyon Euro'ya satmayacağını açıklamasının ardından menajerleri, fiyatı 5 milyon Euro'ya çıkardı.
Bordo mavililer, 2020'ye kadar mukavelesi bulunan 24 yaşındaki Onazi'yi Lazio'dan 3.5 milyon Euro'ya almıştı. Nijeryalı oyuncu, geride kalan sezonda 38 maçta forma giyerken, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
1 TEMMUZ'DA TOP BAŞI
Bu arada Trabzonspor, yeni sezonu 1 Temmuz'da açıyor. 2 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek Trabzonspor, 17 Temmuz'a kadar burada çalışacak. 19 Temmuz'da 2. etap çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kasabasına gidecek olan takım, yurt dışı kampını 30 Temmuz'da bitirecek.