Çin’den Onazi için yeni teklif!

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi’nin Çin’e gitmesi için menajerlerin getirdiği 4 milyon Euro’luk teklifte artış oldu.

Bordo mavili kulübün Nijeryalı orta saha oyuncusunu 4 milyon Euro'ya satmayacağını açıklamasının ardından menajerleri, fiyatı 5 milyon Euro'ya çıkardı.

Bordo mavililer, 2020'ye kadar mukavelesi bulunan 24 yaşındaki Onazi'yi Lazio'dan 3.5 milyon Euro'ya almıştı. Nijeryalı oyuncu, geride kalan sezonda 38 maçta forma giyerken, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

1 TEMMUZ'DA TOP BAŞI

Bu arada Trabzonspor, yeni sezonu 1 Temmuz'da açıyor. 2 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek Trabzonspor, 17 Temmuz'a kadar burada çalışacak. 19 Temmuz'da 2. etap çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kasabasına gidecek olan takım, yurt dışı kampını 30 Temmuz'da bitirecek.

Trabzonspor hafta sonu topbaşı yapacak Trabzonspor 2017-18 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak. İlgili Haberi Oku