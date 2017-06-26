Cengiz Ünder’e en ciddi teklif Lille’den geldi

Spor Toto Süper Lig’de sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir’in başarısında büyük pay sahibi olan ve Milli Takım’a kadar yükselen Cengiz Ünder’e Avrupa’dan talipler artıyor.

İsmi pek çok ekiple gündeme gelen 19 yaşındaki Cengiz Ünder için şimdiye kadar en ciddi teklif Lille'den geldi. Fransız ekibi, Cengiz için Başakşehir'e 6 milyon Euro (Yaklaşık 23.5 milyon TL) önerdi. Kırmızı beyazlılar bunun dışında İstanbul temsilcisine, Cengiz'in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay ödemeyi taahhüt etti ancak genç oyuncu için 12 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Başakşehir yönetimi henüz bir yanıt vermedi.

Cengiz için ciddi teklifte bulunan bir diğer ekipse Freiburg… Cengiz'in Altınordu'dan takım arkadaşı Cağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Bundesliga temsilcisi, genç oyuncu için 3 milyon Euro'luk teklifle geldi, bu nedenle bu transferde fazla şansları yok. Cengiz için ismi geçen bir diğer kulüpse Premier Lig devi Chelsea… Mavi beyazlıların 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülse de bu cepheden henüz Başakşehir'e gelen resmi bir teklif yok. Cengiz Ünder'in de Premier Lig'i istediği, bu nedenle Chelsea'nin diğer ekiplere göre şansının daha fazla olduğu öğrenildi.

Medipol Başakşehir'in geçen sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan transfer ettiği Cengiz Ünder'in turuncu lacivertlilerle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle transfer ile ilgili son kararı Başkan Göksel Gümüşdağ verecek. Cengiz geçen sezon 43 maçta forma giyerken 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi.