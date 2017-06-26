Burak Yılmaz, rakibine tokat attı!

Beijing Guoan'la Jiangsu Suning arasında oynanan karşılaşmada milli golcü Burak Yılmaz, rakibine tokat attı.

Çin Süper Lig'inde Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan sahasında Fabio Capello'nun çalıştırdığı Jiangsu Suning ile karşılaştı.

90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmanın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Milli yıldız Burak Yılmaz, bu kavga sırasında sinirlerine hakim olamayarak rakibine tokat attı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Çıkan tartışma sırasında takım arkadaşları Burak’ı zor tuttu.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’de benzer bit olay yaşanmış ve Shanghai SIPG’in Brezilyalı oyuncusu Osvar, rakibinin üstüne topu sert bir şeklide fırlatöıştı. Oscar, yaptığı hareketin ardından Çin Futbol Federasyonu tarafından 8 maç ceza almıştı.

Oscar ezilme tehlikesi geçirdi Çin'de Guangzhou Evergrande ile Shanghai SIPG arasında oynanan maça Guangzhou'nun Brezilyalı yıldızı Oscar damga vurdu. İlgili Haberi Oku