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Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup için son bir hamle

Beşiktaş Yönetimi, kaptan Oğuzhan Özyakup’un geçtiğimiz günlerde 5 yıl uzatılan sözleşmesine yıldız oyuncunun özel talebiyle Roma, Napoli, Sevilla, Atletico Madrid ve Monaco’ya gitmesi koşuluyla 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu.
15:1426 Haziran 2017
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Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup için son bir hamle

Beşiktaş Yönetimi, kaptan Oğuzhan Özyakup'un geçtiğimiz günlerde 5 yıl uzatılan sözleşmesine yıldız oyuncunun özel talebiyle Roma, Napoli, Sevilla, Atletico Madrid ve Monaco'ya gitmesi koşuluyla 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu.

Siyah-beyazlılar yeni sözleşmeye Oğuzhan'ın bu kulüplerden birine veya başka bir ekibe gitmesi halinde, “Türkiye'ye geri dönmesi durumunda başka bir takımda oynayamaz” maddesi de eklemişti.

Roma'nın 9 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Oğuzhan'ın ileride Türkiye'deki ezeli rakiplerle anlaşmasının önüne geçmek isteyen Beşiktaş satış sözleşmesine başka özel maddeler de koydurmayı düşünüyor. Oğuzhan'ın bir sonraki olası satışından pay isteyen siyah-beyazlılar, transfer konusunda son kararı yıldız futbolcuya bırakacak. Oğuzhan ayrılmak isterse satış operasyonu belirlenen koşullarla gerçekleşecek. 26 Haziran 2017 Beşiktaş`a Marcelo müjdesi! Lyon brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Beşiktaş'ın belirlediği 10 milyon Euro'luk(40 milyon TL) seviyeye çıkamadı, görüşmeler askıya alındı. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimle görüşen Sambacı, Kara Kartal'la yola devam kararı aldı İlgili Haberi Oku

Milliyet

Etiketler
beşiktaş Oğuzhan Özyakup
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